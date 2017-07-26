1 сентября «Шапекоэнсе» проведёт товарищеский матч с «Ромой»

Бразильский клуб «Шапекоэнсе» 1 сентября посетит Рим, где встретится с папой Франциском, а также проведёт товарищеский матч с «Ромой». Об этом на своём сайте сообщил журналист Джанлука Ди Марцио.
7 августа «Шапекоэнсе» также прибудет в Европу, где встретится с «Барселоной» в матче за кубок Жоана Гампера.
29 ноября 2016 года самолёт с футболистами бразильского клуба потерпел крушение в Медельине. Спастись удалось лишь шестерым из находившихся 77 на борту. В числе выживших три футболиста. Команда летела на матч Южноамериканского кубка с колумбийской командой «Атлетико Насьональ».
Вратарь «Шапекоэнсе», потерявший ногу в авиакатастрофе, провёл первую тренировку