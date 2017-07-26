Саншеш близок к переходу в «Милан» за € 40 млн

Полузащитник «Баварии» Ренату Саншеш близок к тому, чтобы сменить команду. Как сообщает L’Equipe, португальский футболист продолжит карьеру в «Милане». Отмечается, что за 19-летнего футболиста итальянский клуб заплатит примерно € 40 млн, а с самим Саншешем будет заключён четырёхлетний контракт.
Ранее сам хавбек заявил о желании получать больше игровой практики и не исключил возможности перехода в «Милан».
В прошлом сезоне Саншеш провёл в составе мюнхенской команды 17 матчей (6 — в основном составе) в чемпионате Германии, не отметившись результативными действиями.
Ренату Саншеш: «Милан» — интересный вариант