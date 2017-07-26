Марсело: мне было приятно играть с Бекхэмом, спасибо ему за всё

Защитник мадридского «Реала» Марсело Жуниор был очень рад встретиться с бывшим полузащитником команды Дэвидом Бекхэмом. Экс-футболист сборной Англии посетил делегацию «Королевского клуба» в США, где «сливочные» проводят предсезонный сбор.
«Этот человек — живая легенда. Мне было приятно играть с Бекхэмом, спасибо ему за всё. Очень уважаю тебя, Дэвид», — написал футболист сборной Бразилии на своей странице в социальной сети «Твиттер».
Бекхэм перешёл в испанский гранд из «Манчестер Юнайтед» в 2003 году и защишал его цвета до 2007 года.
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