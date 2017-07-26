Новосельцев близок к переходу из «Зенита» в «Локомотив» на правах аренды

Как стало известно «Чемпионату», защитник «Зенита» Иван Новосельцев близок к переходу в московский «Локомотив». При этом речь идёт не о полноценном трансфере 25-летнего футболиста, а об аренде. В данный момент переговоры по этому вопросу продолжаются.
Новосельцев выступает за «Зенит» с августа 2016 года, куда перешёл из «Ростова». Его контракт с питерским клубом действует до лета 2021 года. В прошлом сезоне российской Премьер-Лиги он принял участие в 10 матчах и забил 2 гола.
Сарсания: Новосельцев никуда из «Зенита» уходить не собирается