Сборной Катара разрешили участвовать в квалификации домашнего ЧМ-2022

Сборной Катара разрешили принять участие в отборочном турнире домашнего чемпионата мира 2022 года, несмотря на то что команда, как хозяйка турнира, автоматически сыграет в финальной части чемпионата. Такое решение было принято Азиатской конфедерацией футбола.
В случае если сборная Катара не попадёт в число 12 команд финального раунда квалификации, то катарцы будут участвовать в отборе на Кубок Азии 2023 года. Если же команда Катара попадёт в финал квалификации на ЧМ-2022, то продолжит выступать в отборе в случае одобрения от ФИФА.
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