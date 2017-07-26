Маттеус: «Бавария» уже не сможет иметь такое преимущество в Бундеслиге

Бывший футболист мюнхенской «Баварии» Лотар Маттеус считает, что команда в предстоящем сезоне вряд ли сможет иметь такое преимущество над соперниками, как в предыдущих. Он отметил, что некоторые команды серьёзно усилили свою игру.
«Бавария», наверное, уже не сможет иметь такое преимущество в Бундеслиге над соперниками, так как другие команды подтянулись. Особенно те команды, которые непосредственно следовали за «Баварией» в турнирной таблице. Минувший сезон показал, что такие коллективы, как «Герта» и «Кёльн», разгадали код «Баварии». Они могут стать камнем преткновения для мюнхенцев», — приводит слова Маттеуса интернет-портал Goal.
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