«Спартак» после двух выходных дней начал подготовку к матчу с «Краснодаром»

После выездного матча 2-го тура РФПЛ с «Уфой» (0:0) игроки «Спартака» получили два выходных дня, а сегодня собрались на базе в Тарасовке для подготовки к домашней игре с «Краснодаром».
В 11:00 мск началась первая тренировка, в которой не приняли участия летавшие с основной командой в Уфу Денис Давыдов, Игорь Леонтьев, Александр Максименко, Артём Самсонов и Константин Щербаков. Все пятеро сегодня готовы помочь «Спартаку-2», который сыграет в Курске с местным «Авангардом».
На 16:00 у подопечных Массимо Карреры запланирована вторая тренировка, а завтра состоится одно утреннее занятие, сообщает пресс-служба красно-белых.