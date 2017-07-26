Нолито: Гвардиола помог мне покинуть «МС», и я должен быть благодарен ему

Новый нападающий «Севильи» Нолито выразил благодарность главному тренеру «Манчестер Сити» Хосепу Гвардиоле. Последний не препятствовал переходу футболиста в андалусский клуб. 26 июля Нолито был официально представлен в качестве игрока «Севильи».
«Я осознаю, что от меня в „Севилье“ многого ждут. Очень доволен тем, как складывается моя работа с людьми, которые окружают меня. Гвардиола помог мне покинуть „Манчестер Сити“, и я должен быть благодарен ему. И он дал мне возможность играть в элитной команде», — приводит слова Нолито официальный сайт «Севильи».
Нолито подписал контракт с «Севильей» до июня 2020 года.
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