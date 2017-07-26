«Ганноверу» предложили подписать контракт с экс-игроком ЦСКА Тошичем

Экс-полузащитник ЦСКА Зоран Тошич может продолжить карьеру в Германии. Как сообщает Sportbuzzer, представители сербского футболиста предложили «Ганноверу» подписать контракт со своим клиентом. Отметим, что Тошич уже выступал в Германии — в 2010 году он играл за «Кёльн» на правах аренды.
Этим летом Тошич стал свободным агентом. В минувшем сезоне он провёл за ЦСКА в чемпионате России 24 матча, забил 1 гол и отдал 3 результативные передачи. Также на его счету 4 матча и 1 голевой пас в Лиге чемпионов.
Ранее сообщалось, что Тошич в ближайшее время подпишет контракт с тульским «Арсеналом». Также была информация об интересе со стороны «Галатасарая».
«Галатасарай» предложил Тошичу контракт с зарплатой € 2 млн за сезон