Акинфеев вышел в лидеры по количеству матчей в еврокубках среди игроков ЦСКА

Накануне вратарь Игорь Акинфеев сыграл 102-й матч в еврокубках и вышел в лидеры по этому показателю среди игроков ЦСКА. Вторым идёт защитник Сергей Игнашевич (101).
1-й матч 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов АЕК — ЦСКА прошёл в Афинах и завершился победой красно-синих со счётом 2:0. Таким образом Акинфеев улучшил свой же рекорд по количеству «сухих» матчей в еврокубках, отыграв на ноль в 29-й раз. По этому показателю он лучший среди вратарей отечественных клубов.
Рекордсмен ЦСКА по количеству матчей в Лиге чемпионов Алексей Березуцкий сыграл свой 64-й матч. Следом идут Акинфеев и Игнашевич, у которых по 61 игре.
Лучший российский бомбардир «армейцев» в еврокубках Алан Дзагоев забил 14-й гол. Александр Макаров, дебютировавший в составе ЦСКА в матче с АЕКом, стал четвёртым игроком, у которого в статистике есть еврокубковый поединок, но нет матчей в чемпионате России. Такие же показатели у Андреюса Терешкинаса, Александра Васильева и Сердера Сердерова.
Кроме того, как уже сообщал «Чемпионат», в матче с АЕК Акинфеев прервал свою серию по пропущенным голам подряд в Лиге чемпионов. До этого вратарь сборной России пропускал в 43 матчах ЛЧ подряд — это антирекорд турнира.