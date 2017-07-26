Семшов, Сёмин и Гончаренко оштрафованы КДК по итогам 2-го тура РФПЛ

Глава КДК Артур Григорьянц рассказал, что по итогам матчей 2-го тура РФПЛ за выходы из пределов технической зоны были оштрафованы тренеры Игорь Семшов, Виктор Гончаренко и Юрий Сёмин.
«По матчу «Арсенал» — «СКА-Хабаровск»: тренер «Арсенала» Игорь Семшов выходил за пределы технической зоны, за это мы оштрафовали его на 20 тыс. рублей.
По матчу ЦСКА – «Локомотив»: главные тренеры команд Виктор Гончаренко и Юрий Сёмин выходили за пределы технической зоны — за это специалисты оштрафованы на 10 тыс. рублей каждый.
По матчу «Краснодар» — «Тосно»: на предматчевом совещании не было представителя «Тосно», за это мы оштрафовали клуб на 10 тыс. рублей», — передаёт слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата» Никита Кузин.
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