Хамес: я не говорил, что «Бавария» более великий клуб, чем «Реал»

Полузащитник мадридского «Реала» Хамес Родригес, защищающий на правах аренды цвета мюнхенской «Баварии», опроверг приписываемые ему слова, согласно которым немецкий гранд выглядит внушительнее «Реала» по подбору игроков.
«Это ложь, я такого не говорил. Я полностью уважаю «Реал». Пожалуйста, оставьте меня в покое, я уже уехал из Испании. Спасибо», – написал Хамес на своей странице в „Твиттере“.
Ранее Sport Bild опубликовал следующие слова, приписываемые Хамесу: «Когда я думал о целесообразности перехода в „Баварию“, то обратил внимание на её состав и сказал себе, что там столько же звёзд, сколько в „Реале“. „Бавария“ так же велика, как „Реал“. Можно также сказать, что „Бавария“ более велика, чем „Реал“.
Куда подводят мечты. Зачем Хамес перешёл из «Реала» в «Баварию»
Хамес Родригес снова будет играть у Карло Анчелотти. И это круто.