Манчини: «Зенит» — большой клуб, и у нас уже есть философия победителей

Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини ответил на вопрос о том, как он собирается развивать у игроков команды психологию победителей.
«У «Зенита» есть этот дух. Это большой клуб, так что ему не нужно чего-то искать — у нас уже есть философия победителей. Я говорил о том, что этот дух нельзя терять — нужно продолжать его развивать, выигрывая в каждой игре вне зависимости от соперника. Это тот принцип, который я хочу привить команде», — приводит слова Манчини пресс-служба клуба.
27 июля «Зениту» в Израиле предстоит провести первый матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы с ФК «Бней Иегуда». Начало — в 20:30 мск.
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