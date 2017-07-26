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ЦСКА продаёт билеты за 100 рублей на матч со СКА для военных и ветеранов

26 июля 2017, среда. 19:00. Футбол

Столичный ЦСКА продаёт билеты на домашний матч 3-го тура РФПЛ со «СКА-Хабаровск» по льготной цене для военнослужащих, офицеров запаса и ветеранов военных действий.

«В эту субботу на «ВЭБ Арене» состоится «армейское» дерби – ЦСКА – «СКА-Хабаровск». Мы решили отметить это событие специальными ценами на билеты для военнослужащих, офицеров запаса и ветеранов военных действий — они смогут посетить матч всего за 100 рублей! Билеты по такой цене будут доступны в 511 и 512 сектора. С сегодняшнего дня их можно приобрести в кассах стадиона при предъявлении документа (или его копии), подтверждающего право на льготу», — говорится в сообщении пресс-службы московского клуба.

ЦСКА: серии начинаются и заканчиваются, а лучшие всегда остаются лучшими
Источник: Официальная страница ПФК ЦСКА "ВКонтакте" Сообщить об ошибке
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ПФК ЦСКА СКА-Хабаровск Болельщики — Футбол
Новости. Футбол
26 июля 2017, среда
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