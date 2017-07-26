Стерлинг вновь проиграл дуэль Зинченко и был вынужден лаять на камеру

Полузащитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко опубликовал в своём «инстаграме» второе за год видео, на котором его партнёр по команде Рахим Стерлинг изображает лающую собаку.
Стерлинг попытался взять у Зинченко реванш за прошлогоднее поражение в FIFA, однако у него это не получилось. В итоге англичанин был вынужден вновь лаять на камеру и признать, что украинец — лучший игрок в FIFA.
«Алекс, ну что сказать, ты и вправду лучший и вновь меня переиграл», — сказал Стерлинг.
Видео можно посмотреть в «инстаграме» Зинченко. Внимание! Присутствует ненормативная лексика.
Зинченко заставил Стерлинга лаять