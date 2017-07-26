Стойлов: если честно, я впервые увидел такую «Астану»

Главный тренер «Астаны» Станимир Стойлов поделился впечатлениями от победы в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов с «Легией». Встреча проходила в Астане на стадионе «Астана-Арена» и завершилась со счётом 3:1 в пользу хозяев.
«Я поздравляю всех с отличной победой! Наша команда сегодня показала отличную организацию игры. Это лишь часть пути. Видно, что у «Легии» есть отличные исполнители. Если бы мы реализовали свои шансы, могли решить многое уже сегодня. Понятно, что на выезде нас ждёт серьёзное давление, с которым мы должны будем справиться и показать хорошую игру.
Если честно, я впервые увидел такую «Астану». Команда играла очень компактно, организованно. Всё, что нужно в Европе, показали наши футболисты. Обидно, что пропустили такой простой гол. Но ничего, в футболе такое бывает. «Легия» тоже очень опасная команда.
На выезде будем играть и в атаке, и в обороне. В Польше будет тяжело, но мы должны с этим справиться. У наших футболистов уже есть европейский опыт, поэтому я уверен в них», — цитирует Стойлова Sports.kz.