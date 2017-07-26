Ибрагимович презентовал купюру номиналом в 1000 крон со своим изображением

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович на своей странице в социальной сети «Инстаграм» презентовал купюру номиналом в 1000 крон. На банкноте изображён сам футболист.
«У вас есть Бенджамин Франклин, и у вас есть я», — добавил Ибрагимович в комментарии к фотографии.
Купюру нельзя использовать в свободном обороте, поскольку она является работой фотографа Бинго Римера.
Ибрагимович продолжает восстанавливаться от травмы и находится в статусе свободного агента.
Фотография доступна на странице Ибрагимовича в социальной сети «Инстаграм».
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