Тихонов: многие из футболистов «Крыльев» на поле присутствуют, а не играют

Главный тренер «Крыльев Советов» Андрей Тихонов поделился впечатлениями от поражения в матче 4-го тура Футбольной национальной лиги с «Томью». Встреча проходила в Самаре на стадионе «Металлург» и завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.
«Сейчас в раздевалке я высказал футболистам своё недовольство игрой. Многие из них на поле присутствуют, а не играют. Некоторым нужно опуститься на землю, начать играть в футбол, а не ходить пешком. В первом тайме при ужасной игре мы имели несколько хороших моментов для взятия ворот. Самодин с линии вратарской несколько раз пробил мимо ворот. Если бы мы забили, то во второй половине было бы легче.
После перерыва «Крылья» стали играть интереснее. Но «Томь» оборонялась всей командой, и нам было тяжеловато. Здесь нужно забивать голы. Иначе будет так, как было сегодня. Первый тайм мы провели ужасно. Это была моя вина. Я поговорил с футболистами. Надеюсь, они меня поняли. Будем разбираться, смотреть и делать выводы", — цитирует Тихонова сайт самарцев.