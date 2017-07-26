Фернандес: вся команда поддержала Акинфеева, поздравили его с окончанием серии

Защитник ЦСКА Марио Фернандес рассказал, поздравила ли команда вратаря Игоря Акинфеева с окончанием антирекордной серии в Лиге чемпионов. «Армейцы» одержали сухую победу над АЕК (2:0) в первом матче третьего раунда квалификации Лиги чемпионов. До этого Акинфеев пропускал в 43 матчах турнира подряд.
«Конечно, поздравили Акинфеева! Вся команда его поддержала. Игорь однозначно не заслуживал этой серии, он великолепный вратарь. Перед игрой он ничего не говорил о серии. И так понятно, что команда никогда не хочет пропускать и подводить своего голкипера.
Вы даже не представляете, как мне было приятно, когда Акинфеев отдал мне приз лучшему игроку года в ЦСКА по версии болельщиков. Этот поступок красит Игоря. Он наш капитан, проявил ко мне уважение. Я действительно был очень счастлив, нисколечко сейчас не лукавлю. Но всё-таки факт остаётся фактом: болельщики признали не меня, а именно его. А вообще, я убеждён, что ЦСКА силён прежде всего командой, коллективом. В одиночку ты далеко не уйдёшь», — сказал Фернандес в интервью «Спорт-экспрессу».