Гамула: «Спартак» побеждал — все хотели быть рядом. А сейчас все в сторонке, да?

Бывший главный тренер молодёжной команды «Ростова» Игорь Гамула поделился впечатлениями от игры «Спартака» в двух стартовых турах РФПЛ.
«Ну вот сейчас все говорят про «Спартак». Такой он, сякой. Побеждать перестал. Не торопитесь, друзья, выдохните. Я всё понимаю. «Спартак» — такая команда, что ещё играть не начала, а на неё уже начинают давить. Сделайте паузу. Когда «Спартак» побеждал, все хотели оказаться рядышком. А сейчас все как бы в сторонке, да?
Давайте не будем спешить. Некоторые даже игры не видели, а туда же – критиковать! Бабушка семечками торговала, что-то тебе рассказала – и ты давай «Спартак» песочить!
Моё мнение: ничего страшного не случилось. Массимо найдёт рецепт. Я с ним лично не знаком, но хорошо помню общение с Анчеллотти, когда был на стажировке в «Милане». Он-то Гамулу вряд ли помнит, а для меня это общение как сон вспоминается. Итальянцы – они шикарно футбол понимают. Помню, не только про футбол рассказывал, но и чем кормить игроков. Представляете? Ну и прогнозом поделюсь, если разрешите. В следующей игре «Спартак» свои три очка возьмёт. Ставка от Гамулы, так и напишите», — сказал Гамула.
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