Ловчев: «Зениту» предлагали Романцева, но Фурсенко выбрал иностранного тренера

Бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев поделился информацией о несостоявшемся назначении экс-наставника красно-белых Олега Романцева на пост главного тренера «Зенита». Президент сине-бело-голубых Сергей Фурсенко решил сделать ставку на иностранного специалиста.
«Такие тренеры, как Юрий Андреевич Морозов и Павел Фёдорович Садырин, положили начало величию «Зенита». Да, у команды были локальные успехи в 90-х, выигрыш Кубка России, но по большому счёту «Зенит» не был соперником московских команд, как это происходит сегодня. Когда «Газпромом» руководил Виктор Черномырдин, к нему обращался «Спартак», и он помогал. Но постоянного сотрудничества не было, а вот с «Зенитом» такое сотрудничество сложилось.
И вот, когда уже в «Зените» планировали расстаться с Петржелой, знаю, что Фурсенко предлагали Романцева: мол, это самый авторитетный российский тренер, столько выиграл, но Фурсенко сказал, что скоро в «Зените» появится очень известный европейский специалист. После этого «Зенит» делал ставку только на иностранцев.
Помню, как на второй год работы Спаллетти меня пригласили на предсезонный сбор в Дубай. Я там общался с футболистами. Спросил Рому Широкова: «Когда вы поняли, что от вас требует тренер?» Он ответил, что вначале ничего не понимали, но потом всё начало отлично складываться», — приводит слова Ловчева «Советский спорт».
В 2006 году на должность главного тренера «Зенита» был приглашён Дик Адвокат, который сменил Властимила Петржелу.