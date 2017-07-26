В 1-м туре Серии А «Ювентус» сыграет с «Кальяри», а «Интер» с «Фиорентиной»

По итогам жеребьёвки стал известен календарь матчей чемпионата Италии в сезоне-2017/18, сообщает Football Italia.
В матче первого тура Серии А действующий чемпион страны «Ювентус» встретится на своём поле с «Кальяри», «Рома» отправится на выезд с «Аталантой», «Милан» сыграет в гостях с «Кротоне», а «Интер» встретится с «Фиорентиной».
Полностью календарь всех матчей 1-го тура чемпионата Италии:
«Аталанта» — «Рома»
«Болонья» — «Торино»
«Кротоне» — «Милан»
«Верона» — «Наполи»
«Интер» — «Фиорентина»
«Ювентус» — «Кальяри»
«Лацио» — СПАЛ
«Сампдория» — «Беневенто»
«Сассуоло» — «Дженоа»
«Удинезе» — «Кьево».
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