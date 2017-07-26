Маротта: в «Ювентусе» поняли, что удержание игроков против их воли непродуктивно

Генеральный директор «Ювентуса» Джузеппе Маротта прокомментировал уход защитника Леонардо Бонуччи в «Милан».
«Мы приняли его личное и профессиональное желание перейти в „Милан“. Ему не хватало мотивации, и мы поняли, что удержание игроков против их воли непродуктивно. Ушла настоящая личность, чемпион, но многие остались. У нас достаточно талантливых молодых игроков. Мы просчитали все риски. В команде есть молодые защитники, которые могут раскрыться в „Ювентусе“, как это сделал и Бонуччи.
Не буду скрывать, что сейчас мы ищем опытного полузащитника, но конкретных имён я пока не скажу», — сказал Маротта в эфире Sky Sport Italia.
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