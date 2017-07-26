Вице-президент «Бетиса»: Пашалич — кандидат на укрепление нашей полузащиты

Вице-президент «Бетиса» Лоренцо Серра Феррер подтвердил информацию об интересе клуба к полузащитнику «Челси» Марио Пашаличу.
«Пашалич входит в число кандидатов. Я не могу отрицать то, что всем очевидно. Впрочем, пока ничего больше сказать вам не могу. Нам действительно хочется укрепить полузащиту. Прошу отнестись с пониманием к тому, что мы держим в секрете наши переговоры. Некоторые проходят хорошо, другие — не очень», — приводит слова вице-президента «Бетиса» Estadio Deportivo.
Ранее сообщалось, что Пашалич близок к переходу в «Спартак».
Источник: Пашалич, которым интересуется «Спартак», не хочет играть в России