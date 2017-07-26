Отаменди: Агуэро всегда пытается держаться подальше от СМИ и слухов

Защитник «Манчестер Сити» Николас Отаменди прокомментировал слухи о возможном уходе нападающего «горожан» Серхио Агуэро.
«Серхио всегда пытается держаться подальше от средств массовой информации и всегда остаётся в стороне от того, что говорят люди. Он знает, что по-настоящему счастлив здесь, и знает, что в „Манчестер Сити“ у него всё в порядке.
Наша главная цель на ближайший сезон — титулы. К сожалению, мы не смогли выиграть трофей в прошлом сезоне, так что эта задача будет для нас крайне важной", — цитирует Отаменди Manchester Evening News.
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