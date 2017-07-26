«Вииторул» под руководством Хаджи победил АПОЭЛ в первом матче квалификации ЛЧ

«Вииторул» (Румыния) выиграл у клуба АПОЭЛ (Кипр) в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов. Встреча проходила в Овидиу (Румыния) на стадионе «Центральный» и завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев.
Единственный гол на 75-й минуте забил нападающий Кристиан Ганя.
Ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов между этими командами состоится 2 августа в Никосии (Кипр) на стадионе «ГСП».
Главным тренером «Вииторула» является знаменитый в прошлом футболист Георге Хаджи.
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