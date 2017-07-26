Игроки «Ниццы» поддержали Нури в матче Лиги чемпионов с «Аяксом»

Футболисты «Ниццы» перед началом первого домашнего матча 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов с «Аяксом» поддержали полузащитника голландской команды Абдельхака Нури, сообщает пресс-служба французского клуба. Игроки «Ниццы» вышли на поле в белых футболках, на которых была нанесена надпись: «Оставайся сильным, Аппи».
Нури потерял сознание в товарищеском матче с «Вердером» и находился в состоянии искусственной комы, пока накануне не был отключён от аппарата искусственного дыхания. Сейчас 20-летний игрок может дышать самостоятельно. Его состояние оценивается как стабильное, однако врачи уверены, что повреждения мозга необратимы. Тем не менее родственники Абдельхака продолжают верить в чудо.
Следить за основными событиями матча «Ницца» — «Аякс» можно на «Чемпионате».
Посмотреть фотографию можно в «твиттере» «Ниццы».