Кассано получил предложение о начале карьеры певца

Известный итальянский певец Джанни Моранди предложил бывшему нападающему национальной команды Антонио Кассано стать капитаном сборной певцов Италии.
«Дорогой Антонио. Твой огромный талант никогда не подлежал сомнению. Есть даже те, кто говорит, что с твоим талантом не сравнится никто. Ты объявил о завершении карьеры, это грустно… Но у меня возникла идея. Я знаю, что тебе нравится музыка. Так почему бы нам не записать совместную песню? Тогда бы ты смог стать капитаном нашей команды, национальной сборной певцов Италии? В этом случае ты бы смог играть в футбол до 70 лет!» — написал Моранди в «Фейсбуке».
18 июля стало известно, что 35-летний футболист принял решение покинуть «Верону» спустя всего восемь дней после подписания контракта, но через несколько часов игрок передумал. Спустя ещё несколько дней Кассано снова объявил о завершении карьеры.