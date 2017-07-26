175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Кассано получил предложение о начале карьеры певца

26 июля 2017, среда. 23:09. Футбол

Известный итальянский певец Джанни Моранди предложил бывшему нападающему национальной команды Антонио Кассано стать капитаном сборной певцов Италии.

«Дорогой Антонио. Твой огромный талант никогда не подлежал сомнению. Есть даже те, кто говорит, что с твоим талантом не сравнится никто. Ты объявил о завершении карьеры, это грустно… Но у меня возникла идея. Я знаю, что тебе нравится музыка. Так почему бы нам не записать совместную песню? Тогда бы ты смог стать капитаном нашей команды, национальной сборной певцов Италии? В этом случае ты бы смог играть в футбол до 70 лет!» — написал Моранди в «Фейсбуке».

18 июля стало известно, что 35-летний футболист принял решение покинуть «Верону» спустя всего восемь дней после подписания контракта, но через несколько часов игрок передумал. Спустя ещё несколько дней Кассано снова объявил о завершении карьеры.

Кассано второй раз за неделю объявил о завершении карьеры
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Включи голову!
Теги
Антонио Кассано
Новости. Футбол
26 июля 2017, среда
23:18 Габулов: в Лиге чемпионов штрафов за неправильный выход из автобуса нет
23:12 Тренер «Зенита-2» Давыдов: у меня в округе уже яиц нет, народ жалуется
23:10 Билич: я пытался заманить Хавьера Эрнандеса в «Вест Хэм» ещё два года назад
23:09 Кассано получил предложение о начале карьеры певца
23:05 Игроки «Ниццы» поддержали Нури в матче Лиги чемпионов с «Аяксом»
23:03 Экс-нападающий «Локомотива» Шкулетич забил эффектный гол за «Генчлербирлиги»
23:00 «Бетис» опережает «Спартак» в борьбе за Пашалича, игрок выбрал испанский клуб
22:56 «Вииторул» под руководством Хаджи победил АПОЭЛ в первом матче квалификации ЛЧ
22:45 Ярмоленко: как киевское «Динамо» могло при 40 тыс. болельщиков играть плохо?
22:27 Отаменди: Агуэро всегда пытается держаться подальше от СМИ и слухов
22:20 Вице-президент «Бетиса»: Пашалич — кандидат на укрепление нашей полузащиты
22:14 Хацкевич: пропущенный киевским «Динамо» мяч меня очень сильно расстроил
22:12 Фомина: рада, что сборной России удалось одержать первую в истории победу на ЧЕ
22:09 Маротта: в «Ювентусе» поняли, что удержание игроков против их воли непродуктивно
21:53 «Ред Булл Зальцбург» сыграл вничью с «Риекой», «Хапоэль» Б-Ш обыграл «Лудогорец»
21:52 «Балтика» разгромила «Тамбов» в 4-м туре ФНЛ, «Кубань» выиграла у «Шинника»
21:47 Точилин: «Ротор» чуть-чуть опустил «Динамо» СПб на землю
21:37 Д. Нильсен: «Краснодар» — огнедышащий дракон, на его арене будут умирать враги
21:36 Молло: новый клуб не ищу, до зимы остаюсь в «Зените»
21:24 «Динамо» (Киев) выиграло у «Янг Бойз» в первом матче квалификации Лиги чемпионов
21:20 В 1-м туре Серии А «Ювентус» сыграет с «Кальяри», а «Интер» с «Фиорентиной»
21:18 Ловчев: «Зениту» предлагали Романцева, но Фурсенко выбрал иностранного тренера
21:16 Гамула: «Спартак» побеждал — все хотели быть рядом. А сейчас все в сторонке, да?
21:12 Гунько: у «Авангарда» в защите было 10 человек, но «Спартак-2» создал достаточно
21:11 Павлюченко и Измайлов позвали болельщиков на 1-й домашний матч «Арарата» в ПФЛ
21:07 Фернандес: поздравил Фернандо с чемпионством, но теперь золото возьмёт ЦСКА!
21:06 «Халл» купил 20-летнего вратаря у клуба из третьего английского дивизиона
20:59 Фернандес: вся команда поддержала Акинфеева, поздравили его с окончанием серии
20:54 «Факел» в матче ФНЛ с «Тюменью» одержал первую победу в сезоне
20:49 Марио Фернандес: надеюсь, Черчесов всё понял и на меня не обиделся
20:48 «Сандерленд» арендовал у «Борнмута» нападающего Граббана
20:38 Тихонов: многие из футболистов «Крыльев» на поле присутствуют, а не играют
20:31 Петраков: «Томи» было сложно найти какой-то противовес игре «Крыльев Советов»
20:28 Юношеская сборная России выступит на турнире COTIF-2017 в Испании
20:28 Молло: конфликт с фанатами «Зенита»? Я их люблю, у меня с ними всё в порядке
20:21 Харт: задача «Вест Хэма» — финишировать в топ-8 АПЛ или даже выше
20:08 Ибрагимович презентовал купюру номиналом в 1000 крон со своим изображением
19:57 Руководство «Барселоны» не верило предупреждениям о возможном уходе Неймара
19:55 «Томь» выиграла у «Крыльев Советов», набрав первые очки в ФНЛ
19:55 19-летний игрок «Метца» перешёл в «Ренн», несмотря на вариант с «Барселоной»
19:54 Гвардиола потратил почти € 1 млрд на трансферы за свою карьеру
19:52 «Зенит-2» обыграл «Сибирь», «Авангард» сыграл вничью со «Спартаком-2»
19:35 Стойлов: если честно, я впервые увидел такую «Астану»
19:28 Стерлинг вновь проиграл дуэль Зинченко и был вынужден лаять на камеру
19:21 Жулиано назвал свой лучший матч в футболке «Зенита»
Все новости RSS
Партнерский контент