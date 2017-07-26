Билич: я пытался заманить Хавьера Эрнандеса в «Вест Хэм» ещё два года назад

Главный тренер «Вест Хэм Юнайтед» Славен Билич поделился впечатлениями от перехода нападающего Хавьера Эрнандеса из немецкого клуба «Байер». Сумма трансфера экс-игрока «Манчестер Юнайтед» составила £ 16 млн (около € 18 млн).
«Я очень рад, это отличный трансфер для нас. Я говорил с Хавьером пару сезонов назад, когда только пришёл в «Вест Хэм», а „МЮ“ хотел продать Чичарито.
Тогда он выбрал другой вариант, но с тех пор у нас с ним были хорошие отношения. Поэтому, когда появилась возможность и я узнал, что он может быть доступен, я позвонил ему, а он согласился. Я очень рад, что из всех вариантов он выбрал именно нас", — цитирует Билича сайт «Вест Хэма».
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