Абрамович оплатил 55 тяжелобольным детям поездку на Евро-2016

Владелец «Челси» Роман Абрамович оплатил поездку для 55 тяжелобольных детей на чемпионат Европы — 2016, информирует CNN. В течение двух последних лет россиянин пожертвовал £ 232 млн на благотворительную программу, которая помогает больным детям путешествовать по миру.
Щедрые пожертвования миллиардера помогли группе детей отправиться в тур по Франции, посетить два матча сборной Германии и увидеть победу Ирландии над Италией на групповом этапе турнира. Также дети посетили Диснейленд и осмотрели достопримечательности в Париже и его окрестностях.
«Я не мог поверить, что он настолько он щедр. Он прислал нам денег и сказал: «Спасибо за то, что вы делаете нечто особенное, для меня большая честь помочь вам». Мы отправили ему электронное письмо с фотографиями. Он действительно заинтересован в том, что мы делаем, и хочет помочь", — сказал основатель благотворительной организации Гилад Солтер.