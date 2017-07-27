Данило: выбор между «Манчестер Сити» и «Челси» не был для меня трудным

Защитник Данило, который перешёл из «Реала» в «Манчестер Сити», рассказал, что мог продолжить карьеру в лондонском «Челси».
«Выбор между „Манчестер Сити“ и „Челси“ не был для меня трудным. В тот момент, когда мне позвонил Гвардиола, я понял, что мне нужно делать. Все произошло очень быстро. Я тренировался с «Реалом», а потом Гвардиола позвонил мне и я захотел поработать под его руководством», — цитирует Данило Sky Sports.
Ранее СМИ сообщали, что английская команда заплатит за 26-летнего игрока € 35 млн.
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