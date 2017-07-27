Путин ратифицировал Конвенцию Совета Европы о безопасности во время матчей

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о ратификации Конвенции Совета Европы о формировании единого подхода к обеспечению безопасности во время проведения спортивных мероприятий.
«Ратифицировать Конвенцию Совета Европы по единому подходу к безопасности, защите и обслуживанию во время спортивных мероприятий, и в частности футбольных матчей. Ратификация Конвенции российской стороной позволит создать дополнительные возможности для развития международного сотрудничества в части выявления, изъятия и конфискации доходов от преступной деятельности», — говорится в тексте федерального закона.
Путин внёс в Госдуму конвенцию Совета Европы по безопасности на футбольных играх