Саутгейт — о переходе Руни: в АПЛ играют всего 70 англичан, для нас важен каждый

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт доволен тем, что нападающий Уэйн Руни перешёл из «Манчестер Юнайтед» в «Эвертон». По мнению наставника национальной команды, теперь 31-летний форвард будет получать стабильную игровую практику.
«Главное, что отныне Руни сможет получать больше игровой практики. В АПЛ играют всего 70 англичан, поэтому для нас важен каждый футболист», — приводит слова Саутгейта The Telegraph.
Напомним, этим летом Руни в статусе свободного агента подписал контракт с «ирисками» до 2019 года. До этого он 13 лет выступал за «МЮ».