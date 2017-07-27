Маротта: «Ювентус» сделал предложение «Лацио» по трансферу Бальде Кейта

Генеральный директор «Ювентуса» Джузеппе Маротта сообщил, что клуб сделал предложение «Лацио» по поводу перехода полузащитника Бальде Кейта в туринский клуб. Текущий контракт 22-летнего футболиста с римлянами истекает через год.
«Мы сделали предложение по Кейта. Теперь они будут его оценивать. Посмотрим, что из этого выйдет», – приводит слова Маротты Football Italia со ссылкой на Mediaset Premium.
Ранее итальянские СМИ сообщали, что игрок близок к переходу в «Интер». Нерадзурри якобы были готовы заплатить за 22-летнего футболиста € 22 млн и подписать с ним пятилетний контракт с зарплатой в размере € 3 млн в год без учёта бонусов.
Моджи заявил, что «Ювентус» уже подписал контракт с Б. Кейта, агент всё отрицает