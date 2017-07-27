«ПСЖ» — «Ювентус»: стали известны стартовые составы

Стали известны стартовые составы на матч Международного кубка чемпионов «ПСЖ» — «Ювентус». Встреча состоится в Майами (Флорида, США), начало запланировано на 4:05 по московскому времени.
«ПСЖ»: Ареола, Менье, Тьяго Силва, Кимпембе, Берчиче, Мотта, Верратти, Матюиди, Лукас Моура, Кавани, Ди Мария.
«Ювентус»: Буффон, Лихтштайнер, Бенатиа, Кьеллини, Алекс Сандро, Хедира, Бентанкур, Куадрадо, Дибала, Манджукич, Игуаин.
В своём первом матче на турнире «Ювентус» уступил «Барселоне» со счётом 1:2. «ПСЖ» провёл в рамках Международного кубка чемпионов две встречи — сперва по пенальти одолел «Рому» (1:1, 5:3 пен), а затем уступил «Тоттенхэм Хотспур (2:4).
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