Калешин: «Кубань» была на грани распада после поражения от «Волгаря»

Главный тренер «Кубани» Евгений Калешин прокомментировал победу над «Шинником» (1:0) в матче 4-го тура ФНЛ.
«Думаю, что второй тайм был полностью за нами. В первом, наверное, была равная игра, а опасных моментов, наверное, было больше у соперника. Возможно, в первом тайме нам где-то не хватало резкости, динамики для того, чтобы быстро накрывать соперника. Исправить этот компонент можно через тренировки. Хотя, по большому счёту, к игрокам у меня нет претензий по тренировочному процессу.
Прошлогодние трудности стали определённой прививкой для команды, и сейчас она умеет переживать тяжёлые этапы. Надеюсь, так и будет продолжаться. Для меня лично это были одни из самых сложных недель в спортивной карьере (после поражения от «Волгаря» в матче третьего тура ФНЛ со счётом 0:3 — прим. «Чемпионата»). Можно сказать, что команда была на грани распада, но нам всем вместе удалось объединить усилия и сохранить её", — приводит слова Калешина официальный сайт «Кубани».