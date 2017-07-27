Вальверде: Неймар был рад пообщаться с друзьями из «МЮ». Больше никаких новостей

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде после победного матча с «Манчестер Юнайтед» в рамках Международного кубка чемпионов (1:0) сообщил, что бразильский нападающий Неймар по-прежнему остаётся игроком сине-гранатовых.
«Единственная новость по поводу Неймара: он был рад пообщаться со своими друзьями из „МЮ“. Больше никаких новостей, кроме того, что он по-прежнему с нами. Это очень хорошо», — приводит слова Вальверде Marca.
Ранее сообщалось, что Неймар согласовал с «ПСЖ» контракт с зарплатой € 30 млн и сообщил руководству «Барселоны» о желании сменить команду. Сумма трансфера может составить € 222 млн.