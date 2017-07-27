Стартовые составы «Реала» и «Ман Сити» на матч Международного кубка чемпионов

Мадридский «Реал» и «Манчестер Сити» назвали стартовые составы на матч Международного кубка чемпионов. Встреча состоится на стадионе «Лос-Анджелес Мемориал Колизеум» в Лос-Анджелесе (США), начало запланировано на 6:35 мск.
«Реал»: Навас, Карвахаль, Варан, Начо, Марсело, Касемиро, Ковачич, Модрич, Иско, Бензема, Бэйл.
«Манчестер Сити»: Эдерсон, Отаменди, Стоунс, Компани, Уолкер, Данило, Фоден, Туре, Де Брёйне, Жезус, Агуэро.
И «сливочные», и «горожане» проиграли свои стартовые матчи на турнире. «Реал» уступил «МЮ» в серии пенальти (1:1, 1:2 пен), а «Сити» проиграл манчестерское дерби «Юнайтед» (0:2).