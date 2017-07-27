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Вальверде: не хотел бы, чтобы «Барселона» встретилась с «МЮ» в Лиге чемпионов

27 июля 2017, четверг. 06:35. Футбол

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде подвёл итоги победного матча против «Манчестер Юнайтед» в рамках Международного кубка чемпионов. Встреча завершилась со счётом 1:0 в пользу каталонцев, единственный гол забил бразилец Неймар.

«Результатом матча против „МЮ“ мы очень довольны. Мы пытались контролировать игру. Несмотря на то что матч был товарищеским, мы приложили все усилия для победы. „МЮ“ — очень серьёзный соперник, который выиграл Лигу Европы. Я рассматриваю его как претендента на самые последние стадии в Лиге чемпионов. Победить „МЮ“ будет очень сложно любой команде. Я бы не хотел встретиться с ними в Лиге чемпионов», — приводит слова Вальверде Marca.

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Источник: Marca Сообщить об ошибке
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Манчестер Юнайтед ФК Барселона Эрнесто Вальверде
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