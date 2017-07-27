Сборная США одолела Ямайку и выиграла Золотой кубок КОНКАКАФ

Сборная США стала победителем Золотого кубка КОНКАКАФ, обыграв в решающем матче Ямайку. Финальная встреча турнира состоялась на стадионе «Левайс» в Санта-Кларе (Калифорния, США) и завершилась со счётом 2:1 в пользу американцев.
На 45-й минуте Жози Алтидор вывел США вперёд. В дебюте второго тайма защитник сборной Ямайки Джи-Вон Уотсон сравнял счёт. Победу США принёс точный удар Джордана Морриса на 88-й минуте.
Сборная США выиграла Золотой кубок КОНКАКАФ в шестой раз в истории. Рекордсменом по количеству побед является Мексика — 10 раз. Ямайка во второй раз подряд проиграла в финале турнира. В решающем матче в 2015 году ямайцы уступили Мексике (1:3).
Сборная Ямайки одолела Мексику и сыграет с США в финале Золотого кубка КОНКАКАФ