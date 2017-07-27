«ПСЖ» намерен добиться снижения суммы отступных за Неймара

Руководство «ПСЖ» продолжает прилагать усилия к тому, чтобы приобрести нападающего «Барселоны» Неймара, сообщает L'Equipe.
Согласно информации источника, французский клуб в данный момент старается найти формулу для того, чтобы добиться снижения суммы отступных за футболиста сборной Бразилии (€ 222 млн), чтобы впоследствии избежать проблем с финансовым фэйр-плей УЕФА.
Судьба Неймара в каталонском клубе продолжает оставаться неясной. Испанский гранд делает всё, чтобы не допустить перехода игрока в «ПСЖ». Между тем сам Неймар пока хранит на этот счёт молчание.
Руководство «Барселоны» не верило предупреждениям о возможном уходе Неймара