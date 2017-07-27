Беллетти: Неймар готов быть лидером в «Барселоне» и в любом другом месте

Бывший защитник «Барселоны» Жулиано Беллетти считает, что нападающий команды Неймар способен быть её лидером. Судьба футболиста сборной Бразилии в каталонском клубе продолжает оставаться неясной. В его услугах заинтересован «ПСЖ», прилагающий усилия к тому, чтобы приобрести трансферный лист игрока. В «Барселоне» пытаются отговорить его от перехода в стан парижан, но сам Неймар пока хранит молчание на этот счёт.
«Неймар — настоящий феномен. Ставлю себя на его место и понимаю, что ситуация сложная. Но Неймар готов быть лидером в „Барселоне“ и в любом другом месте», — приводит слова Беллетти AS.
Беллетти: сомневаюсь, что Неймар останется в «Барселоне»