Источник: «Зенит» заплатит «Индепендьенте» за Ригони € 10 млн

Трансфер полузащитника «Индепендьенте» Эмилиано Ригони обойдётся «Зениту» примерно в € 10 млн, утверждает Radio La Red. Другие подробности перехода 24-летнего футболиста в петербургский клуб не сообщаются.
Действующий контракт Ригони с «Индепендьенте» истекает летом 2019 года. В составе команды из города Авельянеда полузащитник провёл 45 матчей, забил 13 голов и сделал 7 голевых передач.
Ранее сообщалось, что «Индепендьенте» отказался продать Ригони «Зениту» за € 9,5 млн. Сам футболист сказал, что хотел бы поиграть в Европе.