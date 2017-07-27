Клопп: всё равно, что думает весь мир о Роббене, — он делает по-своему

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился некоторыми концепциями относительно футбола. В связи с этим он упомянул полузащитника мюнхенской «Баварии» Арьена Роббена, чтобы показать, как великие игроки полагаются лишь на себя, а на критиков внимания не обращают. Наставник мерсисайдцев подчеркнул, что ему не хочется иметь игроков, прислушивающихся к точке зрения критиков со стороны. Он также отметил, что тренер — единственный, кого должны слушать футболисты.
«Какой смысл полагаться на людей, которые полностью не вовлечены в целый процесс? Приведу пример Роббена. Всё равно, что говорит или думает весь мир о нём, — он делает по-своему. Один раз он не даёт пас, который напрашивается, и сам наносит удар по воротам. Все в недоумении. В следующий раз он снова наносит удар по воротам и забивает. На этот раз все довольны и говорят, что это была хорошая идея. Роббену всё равно, он знает, какие дивиденды может извлечь из него команда», — цитирует Клоппа интернет-портал Goal.