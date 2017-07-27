Полузащитник «Шальке-04» Горецка из-за травмы выбыл из строя

Главный тренер «Шальке-04» Доменико Тедеско в течение ближайшей недели не сможет рассчитывать на полузащитника команды Леона Горецку. Футболист сборной Германии получил мышечную травму.
«Естественно, нам очень жаль, но речь идёт о маленькой травме», — приводит слова Тедеско интернет-портал Goal.
Ранее сообщалось, что в услугах Горецки заинтересованы такие клубы, как лондонский «Арсенал», мадридский «Реал» и «Манчестер Сити». По итогам последнего сезона Горецка принял участие в 30 матчах чемпионата Германии, став автором 5 голов и 3 результативных передач.
Полузащитник Горецка заинтересовал «Арсенал» и «Манчестер Сити»