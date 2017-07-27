FIFPro предложила создать в Китае профсоюз для защиты футболистов

Международная федерация ассоциаций профессиональных футболистов (FIFPro) предложила создать в Китае профсоюз для защиты игроков. Об этом говорится на сайте организации. С таким предложением FIFPro выступила после сообщений о задолженностях по зарплате в 13 командах китайской Суперлиги.
«Задолженности по зарплате — это глобальная проблема. 41% из почти 14 000 игроков, опрошенных FIFPro в 2016 году, сказали, что в течение последних двух сезонов с задержкой получали зарплату или бонусы.
В Азии FIFPro провела отдельное исследование. В 2015 году в девяти странах 26% футболистов получили зарплаты с опозданием.
Игроки в Китае не имеют возможности защищать свои интересы. В свете твёрдой приверженности Китая к развитию футбола FIFPro хотела бы работать с местными властями, АФК, ФИФА и другими соответствующими заинтересованными сторонами, чтобы помочь Китаю достичь максимально возможных стандартов управления футболом.
Со временем создание ассоциации, которая защищает игроков и обеспечит их голоса в управлении спортом, будет полезно для дальнейшего укрепления плана Китая стать глобальной футбольной державой», — говорится в сообщении.