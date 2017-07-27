Полузащитник «Рубина» Лестьенн может продолжить карьеру в Испании

«Лас-Пальмас» заинтересован в услугах полузащитника казанского «Рубина» Максима Лестьенна, сообщает AS.
Согласно информации источника, российский и испанский клубы уже провели переговоры на этот счёт. «Лас-Пальмас» хотел бы взять 25-летнего бельгийского футболиста в свои ряды на правах аренды.
По итогам последнего сезона Лестьенн принял участие в 13 матчах РФПЛ, став автором 3 голов и 1 результативной передачи.
В сезоне-2016/17 «Лас-Пальмас» в чемпионате Испании заработал 39 очков и занял 14-е место в турнирной таблице.