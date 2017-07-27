Аллегри: «Ювентус» должен поднять планку, выйти в финал ЛЧ и наконец-то выиграть

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри поделился ожиданиями от нового сезона, отметив, что «старая синьора» должна поднять планку.
«Все матчи с прямым конкурентами приходятся на конец сезона, такого не было раньше, так что борьба будет до последнего тура. Мы попытаемся выиграть седьмой скудетто подряд. «Ювентус» должен поднять планку и попытаться вернуться в финал Лиги чемпионов и наконец-то выиграть его», — цитирует Аллегри Football Italia.
Первый матч нового сезона «Ювентус» проведёт 20 августа против «Кальяри».
Календарь итальянской Серии А можно посмотреть на «Чемпионате».
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