В «Баварии» не видят Клозе на посту спортивного директора клуба

В мюнхенской «Баварии» не планируют назначать бывшего нападающего команды Мирослава Клозе на пост спортивного директора клуба. Это дал понять председатель правления немецкого гранда Карл-Хайнц Румменигге. Ранее сообщалось, что Клозе может занять эту должность, которая остаётся вакантной с тех пор, как её покинул Маттиас Заммер. При этом Клозе с недавнего времени исполняет обязанности посла бренда «Баварии», и именно на этом посту видят его в руководстве клуба.
«Клозе проявил себя отлично в амплуа посла «Баварии». Мы обсуждали эту идею незадолго до зарубежного сбора команды. Мирослав пользуется исключительной любовью и признанием наших болельщиков. Мы хотим, чтобы Клозе взял на себя эту обязанность на постоянной основе, когда будет располагать временем», — цитирует Румменигге Bild.