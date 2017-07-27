«Халл Сити» близок к аренде ещё одного защитника «Челси»

«Халл Сити» может укрепить оборону ещё одним защитником «Челси». Ранее ряды «тигров» пополнил Ола Темитайо Эйна. Теперь же, по информации Hull Daily Mail, к переходу в «Халл» близок Майкл Гектор. Ожидается, что трансфер будет оформлен в ближайшие 24 часа. Речь идёт о годичной аренде.
Майкл Гектор перешёл в «Челси» в 2015 году из «Рединга» за € 5,4 млн. С тех пор 25-летний уроженец Ямайки на правах аренды выступал за тот же «Рединг» и франкфуртский «Айнтрахт». В составе немецкого клуба защитник в сезоне-2016/17 провёл 27 матчей и забил 1 гол.
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